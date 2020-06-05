Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса ждать не стоит

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что единой вакцину от коронавируса не будет - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.

По словам Поповой, озвучивать сроки появления вакцины пока что рано. «Озвученные сроки — это чья-то надежда, а мне кажется, что нам сегодня пока обнадеживаться рановато», — приводит ТАСС слова Поповой, сказанные ей на онлайн-дискуссии в клубе «Валдай».

Ранее на брифинге в правительстве вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация россиян от нового коронавируса в случае успешных испытаний вакцины может начаться осенью 2020 года. Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.

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Вопрос общедоступности формулы вакцины от коронавируса еще необходимо обсуждать, пока это интеллектуальная собственность разработчика, заявила Попова.

«На сегодняшний день это интеллектуальная собственность. Если это государственное учреждение, то интеллектуальная собственность государства. Если коммерческое — интеллектуальная собственность коммерческого предприятия или разработчика, группы разработчиков», — сказала она.

«Вот насколько она может стать общим достоянием — нужно какое-то наднациональное регулирование для таких ситуаций. Или не нужно. Надо обсуждать, это очень важный и тонкий вопрос. Но пока регулирование обстоит именно таким образом», — пояснила Попова.