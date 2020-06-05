Билл Гейтс отреагировал на обвинения в желании чипировать людей

Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что слышал о теориях заговора о себе, согласно которым он хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса и эти «сумасшедшие идеи» его очень беспокоят

«Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно», — приводит ТАС слова Гейтса. По его мнению, подобные теории могут препятствовать распространению вакцины и выработке группового иммунитета.

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Гейтс отметил, что после создания вакцины необходимо, в первую очередь, направить ее в страны со слаборазвитой системой здравоохранения и отсутствием условий для социального дистанцирования.

«Миру необходимо работать сообща, чтобы разработать безопасную и эффективную вакцину и убедиться, что мы настолько увеличим масштабы производства, что сможем предоставить ее тем, кто нуждается больше всего, а необязательно тем, кто может больше всех заплатить», — добавил Гейтс.

Теории о том, что Гейтс каким-то образом стоит за созданием вируса и хочет получать от этого выгоду. По мнение конспирологов, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей в ходе вакцинации.