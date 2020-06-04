Росприроднадзор рассказал о плане ликвидации ЧП в Норильске

Технология сбора нефтепродуктов после ЧП в Норильске предполагает их размещение в резервуары с последующей очисткой от воды, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Мы находимся в Арктической зоне. Также мы знаем, что указанный город, кроме всего прочего, участвует в федеральном проекте "Чистый воздух". В его рамках нам и так есть чем здесь заниматься, и добавлять в атмосферный воздух все компоненты, которые могут появиться после сжигания, мы считаем неприемлемым», — приводит РИА Новости слова Радионовой.

Глава ведомства добавила, что при выбранной технологии не исключено дальнейшее использование разлившегося топлива.

Параллельно идет работа по очистке и утилизации грунта, его переместят в безопасное место — на бетонное основание: это позволит задержать дальнейшее распространение вредных веществ при попадании осадков.

В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сейчас предельно допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. На территории края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено уголовное дело.

Как считают в компании «Норникель», к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.