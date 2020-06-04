НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Найденную в землянке у кладбища женщину в Забайкалье увезли в приют

Источник:
Sibnet.ru
174 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщину, обнаруженную в мае в землянке возле кладбища в Забайкалье, перевезли в социальный приют и поместили в обсерватор, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В мае журналист обнаружил живущую в землянке возле кладбища женщину с ампутированными ногами, парализованную после инсульта. Его публикация вызвала общественный резонанс. В ситуации разбирались власти региона.

По информации краевого Минсоцзащиты, бездомная никогда не обращалась в органы социальной защиты и не жила в соцучреждениях. Но в землянке, где она находилась со своим сожителем и его братом, бытовые условия были непригодны для жизнедеятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБомж-убийца в Забайкалье три года скрывался от полиции

Сейчас женщина находится в обсерваторе социального приюта в Чите. У нее взяли анализ на COVID-19, сделали флюорографию и дезобработку. Дополнительно будет проведено еще два теста на коронавирусную инфекцию. При получении отрицательного результата ее переведут в общее отделение.

«Уже запущена процедура подготовки паспорта женщины, документы в работе, все будет сделано оперативно. После получения паспорта будем восстанавливать остальные документы ИНН, СНИЛС, сможем оформить инвалидность и пенсию» — заверила первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко.

Еще по теме
Захламленную квартиру в Новосибирске дважды продезинфицировали
Парковки в центре Новосибирска сделали платными
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
Центр Горно-Алтайска решили перестроить
смотреть все
Жизнь #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Росприроднадзор рассказал о плане ликвидации ЧП в Норильске
•
США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
•
Россияне стали закупать алкоголь в больших бутылках
•
Путин объявил ЧС федерального характера в Норильске
Подробности
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
«Дизельное» ЧП неизвестного масштаба: что случилось в Норильске?
•
Чума, которой не было: как Севастополь восстал против карантина
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК ходатайствовало об аресте начальника ТЭЦ-3 Норильска
Сибирь 04.06.2020 16:10
Найденную в землянке у кладбища женщину увезли в приют
Сибирь 04.06.2020 15:30
Глава Тувы излечился от коронавируса
Сибирь 04.06.2020 14:28
Зоопарк Барнаула показал новорожденных львят
Сибирь 04.06.2020 14:25
Самое популярное
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
3276
Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП
3037
PUBG станет бесплатной для пользователей Steam
2986
Жара накроет Сибирь в июне
2733
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Росприроднадзор рассказал о плане ликвидации ЧП в Норильске
•
США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
•
Россияне стали закупать алкоголь в больших бутылках
•
Путин объявил ЧС федерального характера в Норильске
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

great_america

Он просто хорошо устроился и на остальных ему плевать.

Uynachalnica

Цитатаэто сила духа, наука, природные ресурсы и кадры. - такие кадры, как этот - наше все!

jeryakob

главное преимущество в россии быть мантуровым, под путиным. при ином раскладе перечисление преимуществ...

kygear

Но отсутствует Главное..Это развитие.есть только стабилизация "косяков"то есть стабильность переходящая...

corrector

Оооо, америковский свободный рынок и честная конкуренция во всей красе, товарищи , это прекрасно...