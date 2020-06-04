Найденную в землянке у кладбища женщину в Забайкалье увезли в приют

Женщину, обнаруженную в мае в землянке возле кладбища в Забайкалье, перевезли в социальный приют и поместили в обсерватор, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В мае журналист обнаружил живущую в землянке возле кладбища женщину с ампутированными ногами, парализованную после инсульта. Его публикация вызвала общественный резонанс. В ситуации разбирались власти региона.

По информации краевого Минсоцзащиты, бездомная никогда не обращалась в органы социальной защиты и не жила в соцучреждениях. Но в землянке, где она находилась со своим сожителем и его братом, бытовые условия были непригодны для жизнедеятельности.

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Сейчас женщина находится в обсерваторе социального приюта в Чите. У нее взяли анализ на COVID-19, сделали флюорографию и дезобработку. Дополнительно будет проведено еще два теста на коронавирусную инфекцию. При получении отрицательного результата ее переведут в общее отделение.

«Уже запущена процедура подготовки паспорта женщины, документы в работе, все будет сделано оперативно. После получения паспорта будем восстанавливать остальные документы ИНН, СНИЛС, сможем оформить инвалидность и пенсию» — заверила первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко.