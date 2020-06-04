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Бомж-убийца в Забайкалье три года скрывался от полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники уголовного розыска в Забайкалье три года разыскивали среди бомжей подозреваемого в убийстве на территории пилорамы в 2018 году. В июне 2020 года его удалось найти, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В феврале 2018 года в полицию поступило сообщение, что на территории пилорамы одного из лесозаготовительных предприятий Читы нашли тело жителя краевой с ножевыми ранениями.

Изначально было установлено, что к преступлению может быть причастен мужчина, который днем ранее был принят на работу, но официально трудоустроен не был. Полицейские выяснили, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства и ведет антиобщественный образ жизни.

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В ходе проведенного осмотра места преступления специалисту экспертно-криминалистического центра удалось обнаружить и изъять биологические образцы, предположительно принадлежащие подозреваемому.

Сотрудники уголовного розыска не прекращали поиск подозреваемого и за три года опросили и проверили на причастность более 300 лиц категории БОМЖ.

В июне 2020 года они нашли 40-летнего подозреваемого. На допросе он отрицал свою причастность к убийству, однако на очной ставке со свидетелем мужчина признался в совершении преступления, сообщило региональное СУ СК России.

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Топ комментариев

pilot995

У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.

great_america

Он просто хорошо устроился и на остальных ему плевать.

Uynachalnica

Цитатаэто сила духа, наука, природные ресурсы и кадры. - такие кадры, как этот - наше все!

jeryakob

главное преимущество в россии быть мантуровым, под путиным. при ином раскладе перечисление преимуществ...

kygear

Но отсутствует Главное..Это развитие.есть только стабилизация "косяков"то есть стабильность переходящая...