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Опубликовано видео допроса по делу о жестоком убийстве иркутянки

Источник:
Sibnet.ru
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Видео допроса подозреваемого в изнасиловании и убийстве 25-летней иркутянки, матери двоих детей, пропавшей в субботу, 23 мая, опубликовали на канале Следственного комитета России на YouTube.

Женщина пропала в субботу утром. Вышла из дома и отправилась за детьми к родителям в село Еловку. Но к месту назначения так и не приехала. Встревоженные родственники отправились в полицию этим же вечером. И практически сразу сотрудники правоохранительных органов выяснили — молодая иркутянка добиралась до села Еловка на попутном транспорте, сообщила пресс-служба регионального МВД.

На протяжении нескольких дней ориентировка распространялась в региональных СМИ. На поиски мамы двоих детей вышли около 100 человек: волонтеры-поисковики, сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные, инспекторы ГИБДД. Неоценимую помощь оказали очевидцы. Двое жителей области, увидев информацию о розыске в социальных сетях, немедленно обратились в полицию.

Один из заявителей подвозил женщину до поселка Урик. Это позволило сократить географию поиска. Другой мужчина сообщил, что видел, как женщина садилась в грузовик. И сыщики установили владельца авто и его причастность к исчезновению жительницы Иркутска.

По версии регионального СК, в субботу утром водитель грузовика увидел девушку, ищущую попутку. Мужчина предложил ей помощь, она согласилась и села в автомобиль.

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Проехав несколько километров, водитель внезапно свернул с трассы и заехал в лес, где жестоко изнасиловал девушку. Испугавшись, мужчина связал потерпевшую веревкой и загрузил в кузов грузовика. Выбраться и позвать на помощь она не могла.

На допросе обвиняемый рассказал, что мать двоих детей умоляла оставить ее в живых. Но он решился на убийство — задушил потерпевшую и закопал. Кроме того, мужчина забрал ценные вещи девушки. Сейчас с обвиняемым проводятся необходимые следственные действия. На допросе он признал свою вину в полном объеме. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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