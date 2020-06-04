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Торговые центры открыли в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Торговые центры Бурятии начнут поэтапный выход «из карантина». Но общественные и развлекательные зоны в них пока будут закрыты, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Коэффициент распространения инфекции в Бурятии, по данным на вторник, 2 июня, составил 0,8. Свободный коечный фонд – 50%, летальность — 0,6%.

«С учетом этих показателей принимаем решение об открытии торговых центров с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Общественные зоны и развлекательные зоны торговых центров остаются закрытыми, открываются все торговые павильоны», — озвучил решение оперативного штаба Глава Бурятии Алексей Цыденов.

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Власти Бурятии начали постепенно ослаблять режим самоизоляции с 13 мая. Жителям республики разрешили гулять и заниматься спортом на улице. С 1 июня разрешено работать турбазам, гостевым домам, но принимать в них можно только жителей республики.

С 10 июня в Бурятии начнут работу заведения общепита, но с соблюдением эпидемиологических требований. До 30 июня на территории Бурятии сохраняется масочный режим.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

pilot995

У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.

great_america

Он просто хорошо устроился и на остальных ему плевать.

Uynachalnica

Цитатаэто сила духа, наука, природные ресурсы и кадры. - такие кадры, как этот - наше все!

jeryakob

главное преимущество в россии быть мантуровым, под путиным. при ином раскладе перечисление преимуществ...

kygear

Но отсутствует Главное..Это развитие.есть только стабилизация "косяков"то есть стабильность переходящая...