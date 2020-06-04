Торговые центры открыли в Бурятии

Торговые центры Бурятии начнут поэтапный выход «из карантина». Но общественные и развлекательные зоны в них пока будут закрыты, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Коэффициент распространения инфекции в Бурятии, по данным на вторник, 2 июня, составил 0,8. Свободный коечный фонд – 50%, летальность — 0,6%.

«С учетом этих показателей принимаем решение об открытии торговых центров с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Общественные зоны и развлекательные зоны торговых центров остаются закрытыми, открываются все торговые павильоны», — озвучил решение оперативного штаба Глава Бурятии Алексей Цыденов.

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Власти Бурятии начали постепенно ослаблять режим самоизоляции с 13 мая. Жителям республики разрешили гулять и заниматься спортом на улице. С 1 июня разрешено работать турбазам, гостевым домам, но принимать в них можно только жителей республики.

С 10 июня в Бурятии начнут работу заведения общепита, но с соблюдением эпидемиологических требований. До 30 июня на территории Бурятии сохраняется масочный режим.