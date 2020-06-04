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Самоизоляцию ослабили в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Красноярского края смягчают режим самоизоляции, разрешив непродовольственным магазинам работать, а жителям — гулять по двое, также отменяются электронные пропуска, соответствующие указы подписал губернатор Александр Усс.

Документы опубликованы на официальном краевом портале правовой информации. В регионе открывается значительная часть магазинов непродовольственной группы, при этом они должны быть площадью до 400 квадратных метров и иметь отдельные входы. Разрешается работать химчисткам, ателье, ремонтным мастерским, станциям техобслуживания.

Разрешаются прогулки по одному и вдвоем «при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок».

Перестает действовать система электронных пропусков, снимаются ограничения для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

Усс отметил, что полностью снимаются ограничения в 107 населенных пунктах, и сейчас в крае 500 населенных пунктов «полностью вернулось к обычной жизни».

Несмотря на все послабления, в крае будет усилен контроль за соблюдением жителями, которые находятся в общественных местах, масочного режима и дистанцирования.

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Топ комментариев

pilot995

У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.

great_america

Он просто хорошо устроился и на остальных ему плевать.

Uynachalnica

Цитатаэто сила духа, наука, природные ресурсы и кадры. - такие кадры, как этот - наше все!

jeryakob

главное преимущество в россии быть мантуровым, под путиным. при ином раскладе перечисление преимуществ...

kygear

Но отсутствует Главное..Это развитие.есть только стабилизация "косяков"то есть стабильность переходящая...