Нефтепродукты с норильской ТЭЦ не попали в Карское море

Нефтепродукты после разлива дизельного топлива в Норильске удалось задержать бонами, они не попали в Карское море, сообщил вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

Разгерметизация резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Разлилось более 20 тысяч кубометров топлива, часть попала в реки Далдыкан и Амбарная. В районе в среду введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

«Я дважды с участием сотрудников компании, МЧС, природоохранных структуры облетал территории. Нами визуально не фиксировалось попадание нефтепродуктов ниже боновых заграждений (на реке Амбарная)», — цитирует Цыкалова ТАСС.

Он отметил, что заградительные сооружения были поставлены достаточно эффективно. По его словам, окончательный вывод о том, что нефтепродукты не попали в море, можно будет сделать после лабораторного анализа.

Ликвидацией последствий серьезной аварии занимается отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт устранения более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов.