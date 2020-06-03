Задержанный по делу о разливе топлива отказался давать показания

Начальник цеха ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Вячеслав Старостин отказался давать показания по делу о разливе топлива, сообщает СК РФ.

По факту разлива нефтесодержащих продуктов возбуждены три уголовных дела по статьям 254 (порча земли), 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 250 УК РФ (загрязнение вод). Все суголовные дела объединены в одно производство. Его расследование Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК России.

«В рамках уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался», — говорится в сообщении.

Следователи начали допрашивать лиц, в том числе должностных, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации.

29 мая на территории ТЭЦ-3 «НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на значительной площади, которые попали в грунт и водные объекты, повлекшие загрязнение и причинение вреда окружающей среде.