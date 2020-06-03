«Зараза» Николая Баскова превратилась в челлендж

Знаменитости начали публиковать в социальной сети веселые ролики под песню Николая Баскова «Зараза», челлендж запустил сам исполнитель, пообещав за лучшую работу деньги.

К челленджу уже подключились несколько звезд: Марина Федункив, Анна Плетнева, Яна Кошкина, Евгений Плющенко и Яна Рудковская. В своих видео они пародируют девиц, которые одеваются в самые известные бренды, но при этом выглядят нелепо.

Клип на песню «Зараза» Николая Басковавышел в конце мая. Работа выполнена в стиле анимации, где главные герои — бабочки. Сюжет клипа повествует о провинциальной девушке, которая приехала в столицу и предала своего возлюбленного, променяв его на тусовки и богатых мужчин.