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«Зараза» Николая Баскова превратилась в челлендж

Источник:
Sibnet.ru
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Знаменитости начали публиковать в социальной сети веселые ролики под песню Николая Баскова «Зараза», челлендж запустил сам исполнитель, пообещав за лучшую работу деньги.

К челленджу уже подключились несколько звезд: Марина Федункив, Анна Плетнева, Яна Кошкина, Евгений Плющенко и Яна Рудковская. В своих видео они пародируют девиц, которые одеваются в самые известные бренды, но при этом выглядят нелепо.

Клип на песню «Зараза» Николая Басковавышел в конце мая. Работа выполнена в стиле анимации, где главные герои — бабочки. Сюжет клипа повествует о провинциальной девушке, которая приехала в столицу и предала своего возлюбленного, променяв его на тусовки и богатых мужчин. 



 


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