Басков выпустил клип про приезжих в столицу провинциальных девушек

Певец Николай Басков выпустил клип в стиле аниме на песню «Зараза»,
где поразмышлял о судьбе приезжих провинциальных девушек.
«Он и она. Впереди – огни большого города и мечты о красивой
жизни. Что же могло пойти не так? Его романтические грёзы и её тур по столичным
искушениям – коллизия двух миров», — говорится в описании клипа на YouTube-канале
Баскова.
Клип сделан в стиле аниме, главные герои предстают в образе
насекомых. По сюжету девушка со своим парнем приезжают из провинции в Москву. Вместо
того, чтобы поддерживать своего спутника в покорении большого города, девушка поддается
искушениям и находит себе состоятельного любовника. В припеве Басков поет:
Она носит всё лучшее сразу:
Туфли, платья, шелка и стразы.
Чтобы шаловливый твой разум
Не влюбился в другую заразу!
В написании сценария клипа принял участие непосредственно
сам Басков, а режиссером постановщиком стал Дима Литвиненко, участвовавший в
создании фильма «Елки новые».
Пользователи Сети проявили не много внимания к новому видео.
За сутки его посмотрело около 100 тысяч раз, а в комментариях зрители отметили,
что работа неплохая, но история уже избитая и вторичная.