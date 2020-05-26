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Басков выпустил клип про приезжих в столицу провинциальных девушек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Певец Николай Басков выпустил клип в стиле аниме на песню «Зараза», где поразмышлял о судьбе приезжих провинциальных девушек.

«Он и она. Впереди – огни большого города и мечты о красивой жизни. Что же могло пойти не так? Его романтические грёзы и её тур по столичным искушениям – коллизия двух миров», — говорится в описании клипа на YouTube-канале Баскова.

Клип сделан в стиле аниме, главные герои предстают в образе насекомых. По сюжету девушка со своим парнем приезжают из провинции в Москву. Вместо того, чтобы поддерживать своего спутника в покорении большого города, девушка поддается искушениям и находит себе состоятельного любовника. В припеве Басков поет:

Она носит всё лучшее сразу:
Туфли, платья, шелка и стразы.
Чтобы шаловливый твой разум
Не влюбился в другую заразу!

В написании сценария клипа принял участие непосредственно сам Басков, а режиссером постановщиком стал Дима Литвиненко, участвовавший в создании фильма «Елки новые».

Пользователи Сети проявили не много внимания к новому видео. За сутки его посмотрело около 100 тысяч раз, а в комментариях зрители отметили, что работа неплохая, но история уже избитая и вторичная.


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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Lava Lava

А где этот - slavaynin - который всех поздравлял с тем что, Половина регионов России начнет снимать ограничения...

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

RS1981

))) Мда ты фееричный болтолог....., ещё и врун каких поискать...))))