Минобороны объяснило сдачу «недостроенного» COVID-госпиталя в Бурятии

Информацию о сдаче якобы «недостроенного» военного госпиталя для больных коронавирусом в Бурятии прокомментировало Минобороны, объяснив, что на объекте ведут дополнительные работы.

Медцентр на 60 коек в Сосновом бору в Улан-Удэ для больных коронавирусом планировали построить до 30 апреля. Но сдали госпиталь только 15 мая. Глава Бурятии доложил о завершении работ президенту РФ Владимиру Путину.

Во вторник депутат Народного Хурала (республиканского парламента) Баир Цыренов выложил пост с видео на своей странице в Facebook. Начало поста он озаглавил вопросом: «Глава Бурятии — лжец»?

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Он написал, что военный госпиталь сдали Путину 15 мая, а он пришел туда 30 мая и увидел, что строительные работы внутри медучреждения продолжаются.

На кадрах видео заметно, что в госпитале действительно работают строители. Цыренов заявил, что ему «приятно схватить за одно мягкое место этих лгунов, подлецов, которые в итоге управляют нашей страной, нашей республикой».

Минобороны РФ отреагировало на появившуюся информацию. По данным ведомства, строительство многофункционального медицинского центра Минобороны России в Улан-Удэ полностью завершилось 15 мая, пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителя пресс-службы Восточного военного округа (ВВО).

В медучреждении есть запасы лекарств, палаты оборудованы современной аппаратурой и необходимыми средствами. Также там организованы десять палат интенсивной терапии. Строительно-отделочные работы ведут по просьбе руководства Бурятии для дополнительного переоборудования еще десять палат госпиталя под реанимационные. Эти работы будут завершены до конца текущей недели.