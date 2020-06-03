Многодетную семью в Новосибирской области оставили без света

Семья с четырьмя детьми, проживающая в СНТ «Цитолог» в селе Барышево Новосибирской области, осталась без электроэнергии из-за того, что «неправильно» оплачивала счета. В инциденте разберутся следователи, сообщило региональное СУ СК России.

Во вторник на одном из сайтов была опубликована информация, что многодетная семья, где проживают четверо малолетних детей (от двух до десяти лет), осталась без электроэнергии. Из информации следует, что свет отключили 30 мая.

Собственница дома якобы неправильно оплачивала электроэнергию и накопила долг в миллион рублей, из-за этого председатель СНТ незаконно отключил дом от общей электрической сети и оставил семью детьми без света.

По данному факту организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.