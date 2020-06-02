Озвучен прогноз погоды на лето в Сибири

Очаг холода пришел в Западную Сибирь после аномальной жары и в ближайшее время не намерен покидать регион. Каких еще сюрпризов погоды ждать сибирякам летом, рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик во вторник в ходе пресс-конференции.

После аномально жаркого мая в южные районы Сибири пришел холодный воздух с Северного Урала. Сейчас очаг холода расположен над Новосибирской, Томской и Кемеровской областями.

В этих регионах в первой декаде июня и, вероятно, в течение месяца установится температура ниже климатической нормы. Сильнее всего это ощутят жители западной половины Новосибирской области и Алтайского края. На остальной территории Сибири температурный фон будет близким климатической норме.

Наибольшее количество осадков летом ожидается по восточной и северо-восточной части Томской области. Обильные осадки превышающие норму наиболее вероятны летом по западной половине Новосибирской области и западной половине Алтайского края. В августе и сентябре температурный фон ожидает близким к средним климатическим значениям по всей Сибири.