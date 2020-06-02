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Поклонская попросила ООН помочь обеспечить Крым водой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская лично обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, попросив его организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды с Украины в Крым.

«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также экологии части юго-восточной Европы. Напомню, что стоки реки Днепра имеют международный характер и берут свое начало с территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей на Украину», — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Она также сообщила, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Уважаемый Владимир Александрович, Вы не согласны с позицией и ответом крымчан на государственный переворот 2014 года. В цивилизованном мире за политический выбор миллионов людей никто не расстреливает их и не применяет репрессии, поскольку такие методы являются преступными», — заявила Поклонская.

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В марта 2014 года на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

После воссоединения Крыма с Россией украинские власти года прекратили поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали до 90% потребностей республики в воде.



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Топ комментариев

Иркут 69

Торопится наш обнуленный.... 😕

Grossmeister38rus

Бойкот ! В это фарсе не стоит участвовать

Иркут 69

Увы, этот фарс не предполагает наличие участников. Чисто теоретически это "всероссийское голосование"...

slavaynin

хорошо,а то я уже переживать начал.

Lava Lava

Ты не за Владимира Владимировича, ты За 20 миллионов нищих, За 150 долларов МРОТ, За то что-бы в 21 веке...