Поклонская попросила ООН помочь обеспечить Крым водой

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская лично обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, попросив его организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды с Украины в Крым.

«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также экологии части юго-восточной Европы. Напомню, что стоки реки Днепра имеют международный характер и берут свое начало с территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей на Украину», — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Она также сообщила, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Уважаемый Владимир Александрович, Вы не согласны с позицией и ответом крымчан на государственный переворот 2014 года. В цивилизованном мире за политический выбор миллионов людей никто не расстреливает их и не применяет репрессии, поскольку такие методы являются преступными», — заявила Поклонская.

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В марта 2014 года на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

После воссоединения Крыма с Россией украинские власти года прекратили поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали до 90% потребностей республики в воде.