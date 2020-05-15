Украинцы попросили Россию вывезти их из США

Иностранные граждане обратились в российское посольство в Вашингтоне за содействием в вывозе их из Соединенных Штатов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — приводит РИА Новости слова Антонова

Ранее очередной рейс «Аэрофлота» вывез из Нью-Йорка в Россию 369 человек. «Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас. Со своей стороны, мы постарались сделать для этого все возможное. Заблаговременное информирование о формировании рейса из Нью-Йорка позволило решить целый ряд проблем без спешки, а нашим соотечественникам — вовремя добраться до аэропорта», — заявил Антонов.

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Посол отметил, что среди пассажиров рейса — 40 человек из так называемого «гуманитарного списка», сформированного дипломатами. В него вошли соотечественники, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность и пожилые люди.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.