Названы самые опасные профессии в период пандемии

Сотрудники Роспотребнадзора в Забайкалье назвали самые опасные профессии, специалисты которых больше всего рискуют заразиться в период пандемии, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Самая опасная профессия по риску заражения — медицинский работник. В Забайкальском крае их доля составляет 30% от общего числа заразившихся. На втором месте оказались сотрудники сфер торговли и услуг (почти 20 %), на третьем месте (11%) — работники транспортной сферы, сообщила главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа.

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При этом, 45% заболевших — работающее население, 55% — неработающее, в том числе 29% — безработные. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил усилить противоэпидемиологические меры в медицинских учреждениях, чтобы предотвратить заражения медицинских работников.

Сейчас в Забайкалье проводится дезинфекция всех торговых объектов и сферы услуг. Обязательный масочный режим установлен в Забайкалье в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан.