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Фильм дня: «Миллионер из трущоб»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Миллионер из трущоб» — выдуманная история, которая превратилась в реальность: только после успеха и признания драмы бедные актеры, снявшиеся в ленте, стали богатыми и знаменитыми в жизни.

Великобритания/Индия, 2008 год, режиссеры Дэнни Бойл и Лавлин Тандан, 12+
В главных ролях: Дев Патель, Аюш Махеш Кхедекар и Танай Чхеда

Сюжет фильма повествует о молодом необразованном парне Джамале Малике, 18-летнем сироте из трущоб в Мумбаи. Он участвует в телеигре «Кто хочет стать миллионером?», отвечая правильно на все вопросы. Он находится в шаге от выигрыша в 20 миллионов рупий, но его арестовывает полиция по подозрению в мошенничестве.

Фильм, снятый по роману по роману «Вопрос-ответ» индийского писателя Викаса Сварупа, сразу же получил признание: он победил в номинации «Лучший фильм» премии «Оскар». Но самую большую награду получили юные актеры, сыгравшие главных героев.

Молодые исполнители жили в беднейшем квартале Мумбаи. После успеха картины на церемонии вручения «Оскара» власти Индии подарили юным звездам заветное жилье, квартиры были выделены мэрией мегаполиса.

Впрочем, богатыми юные звезды стали не сразу. Гонорары трех актеров, сыгравших главных персонажей в детстве, были размещены в трастовых фондах. Согласно условиям, основные гонорары они получили после окончания средней школы и достижения шестнадцатилетнего возраста. 

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