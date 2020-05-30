Прототип космического корабля Илона Маска взорвался

Прототип космического корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX Илона Маска, взорвался при испытаниях.

Тестирование перспективного метанового двигателя Raptor проходило на полигоне в штате Техас, компания вела прямую трансляцию испытаний. Через две минуты после запуска двигателя произошел взрыв, ракета была полностью уничтожена.

Это уже третий прототип космического корабля Илона Маска, который взорвался при испытаниях. В феврале во время испытаний взорвался прототип корабля Starship SN1, в апреле взрыв уничтожил Starship SN3.

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Теперь был уничтожен прототип Starship SN4. Предполагается, что ракета-носитель будет иметь семь двигателей Raptor. Такая конфигурация позволит осуществлять полеты на другие планеты с тяжелыми грузами.