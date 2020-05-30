США разорвали отношения с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения из-за отказа провести нужные Вашингтону реформы.

Американский лидер ранее обвинил ВОЗ в том, что организация находится под контролем Китая. Трамп подчеркнул, что США перенаправят средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.

«Мы подробно рассказали о реформах, которые ВОЗ должна провести и напрямую с ними взаимодействовали, но они отказались действовать. Поскольку они не смогли реализовать необходимые насущные реформы, мы сегодня разрываем наши отношения», — сказал Трамп.

Президент США 19 мая выставил ВОЗ ультиматум для продолжения американского финансирования. По мнению Трампа, организация скрыла факты, которые свидетельствовали о вине официального Пекина в распространении коронавирусной инфекции.

С 2010 года США перевели Всемирной организации здравоохранения 3,5 миллиарда долларов. В апреле финансирование было приостановлено. Трамп пообещал восстановить его, если ВОЗ докажет «независимость» от Китая.