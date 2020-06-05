НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Сериал «Граница. Таежный роман» повторят на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
118 0

Сериал «Граница. Таежный роман» покажут целиком за один день на Первом канале, а после него выйдет специальный выпуск программы «Сегодня вечером», где обсудят легендарный многосерийный фильм Александра Митты, сообщила пресс-служба телеканала.

Премьера сериала «Граница. Таежный роман» состоялась 20 лет назад, 13 декабря 2000 года, на телеканале «ОРТ». Картина удостоена Государственной премии Российской Федерации и Приза президентского совета фестиваля «Кинотавр».

Сюжет

Действие разворачивается на Дальнем Востоке в 1970-е годы в маленьком военном городке на границе с Китаем. История повествует о любовном треугольнике: девушка Марина, жена капитана Никиты Голощекина, взаимно влюблена в лейтенанта Ивана Столбова. Но Голощекин непредсказуем: он не готов отпустить свою жену к другому мужчине, и простить ей измену.

Помимо главных героев в сериале показана история еще нескольких персонажей. Пьяница и игрок Алексей Жгут со своей боевой женой Галей вечно ссорятся, но очень сильно друг другом дорожат. 

Еще есть Альбина Ворон — фантазерка и изнеженная красавица, вышедшая замуж за особиста, потому что нужно было спасать от ареста свою мать. Муж для нее - вынужденное приложение к жизни. Ее мир — это мир грез, где бесконечно долго звучит танго «Люблю тебя! Люблю», в исполнении ее кумира, певца Глинского.

Главные роли исполнили:

Алексей Гуськов (Никита Голощекин),
Ольга Будина (Марина Голощекина),
Марат Башаров (Иван Столбов),
Михаил Ефремов (Алексей Жгут),
Елена Панова (Галя Жгут),
Рената Литвинова (Альбина Ворон),
Андрей Панин (Вячеслав Ворон).

Первый многосерийный фильм режиссера Александра Митты «Граница. Таежный роман» сразу же стал самой обсуждаемой премьерой 2000-го года. Режиссер задумал снять сериал еще в 1997 году в противовес популярным тогда зарубежным мыльным операм.

Любимая многими песня «Ты неси меня, река», появилась как раз из сериала, текст написал сам Митта, а исполнил ее в сериале композитор Игорь Матвиенко. Позже она появилась в репертуаре группы «Любэ».

Сериал «Граница. Таежный роман» покажут на Первом канале 6 июня в 10.20 (1-2 серии), 12.20 (3-5 серии), 15.20(6-8 серии). А в 19.00 выйдет программа «Сегодня вечером», посвященная сериалу.

Еще по теме
«Союз спасения» сделают сериалом
Новый сезон «Кондитера» стартует на «Пятнице!»
«Аватар» превратят в сериал
Определена дата начала кастингов на шоу «Голос»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
•
Россиянам напомнили про сокращенные рабочие недели
•
Новый стандарт жилья введут для россиян
•
Дуров призвал разблокировать Telegram
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Коридор затмений открылся: чего стоит опасаться
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Завотдела онкодиспансера Барнауле заболел коронавирусом и умер
Сибирь 04.06.2020 20:58
Заболевшие коронавирусом работники рудника выздоровели на Алтае
Сибирь 04.06.2020 19:29
СК ходатайствовало об аресте начальника ТЭЦ-3 Норильска. ВИДЕО
Сибирь 04.06.2020 16:10
Найденную в землянке у кладбища женщину увезли в приют
Сибирь 04.06.2020 15:30
Самое популярное
Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП
3518
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
3436
Жара накроет Сибирь в июне
2937
Озвучен прогноз погоды на лето в Сибири
2917
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
•
Россиянам напомнили про сокращенные рабочие недели
•
Новый стандарт жилья введут для россиян
•
Дуров призвал разблокировать Telegram
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Коридор затмений открылся: чего стоит опасаться
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
91
США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
69
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
59
Путин объявил дату голосования по Конституции
53
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
52