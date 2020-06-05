Сериал «Граница. Таежный роман» повторят на Первом канале

Сериал «Граница. Таежный роман» покажут целиком за один день на Первом канале, а после него выйдет специальный выпуск программы «Сегодня вечером», где обсудят легендарный многосерийный фильм Александра Митты, сообщила пресс-служба телеканала.

Премьера сериала «Граница. Таежный роман» состоялась 20 лет назад, 13 декабря 2000 года, на телеканале «ОРТ». Картина удостоена Государственной премии Российской Федерации и Приза президентского совета фестиваля «Кинотавр».

Сюжет

Действие разворачивается на Дальнем Востоке в 1970-е годы в маленьком военном городке на границе с Китаем. История повествует о любовном треугольнике: девушка Марина, жена капитана Никиты Голощекина, взаимно влюблена в лейтенанта Ивана Столбова. Но Голощекин непредсказуем: он не готов отпустить свою жену к другому мужчине, и простить ей измену.

Помимо главных героев в сериале показана история еще нескольких персонажей. Пьяница и игрок Алексей Жгут со своей боевой женой Галей вечно ссорятся, но очень сильно друг другом дорожат.

Еще есть Альбина Ворон — фантазерка и изнеженная красавица, вышедшая замуж за особиста, потому что нужно было спасать от ареста свою мать. Муж для нее - вынужденное приложение к жизни. Ее мир — это мир грез, где бесконечно долго звучит танго «Люблю тебя! Люблю», в исполнении ее кумира, певца Глинского.

Главные роли исполнили:

Алексей Гуськов (Никита Голощекин),

Ольга Будина (Марина Голощекина),

Марат Башаров (Иван Столбов),

Михаил Ефремов (Алексей Жгут),

Елена Панова (Галя Жгут),

Рената Литвинова (Альбина Ворон),

Андрей Панин (Вячеслав Ворон).

Первый многосерийный фильм режиссера Александра Митты «Граница. Таежный роман» сразу же стал самой обсуждаемой премьерой 2000-го года. Режиссер задумал снять сериал еще в 1997 году в противовес популярным тогда зарубежным мыльным операм.

Любимая многими песня «Ты неси меня, река», появилась как раз из сериала, текст написал сам Митта, а исполнил ее в сериале композитор Игорь Матвиенко. Позже она появилась в репертуаре группы «Любэ».

Сериал «Граница. Таежный роман» покажут на Первом канале 6 июня в 10.20 (1-2 серии), 12.20 (3-5 серии), 15.20(6-8 серии). А в 19.00 выйдет программа «Сегодня вечером», посвященная сериалу.