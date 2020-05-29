Минэкономразвития сообщило об обвальном падении ВВП страны

Валовый внутренний продукт России в апреле снизился на 12% в годовом выражении, говорится в докладе «Картина деловой активности за апрель 2020 года», подготовленном Министерством экономического развития (МЭР).

В марте ВВП вырос на 0,8% год к году, в первом квартале увеличился на 1,6% год к году, а в апреле снизился на 12% в годовом выражении, приводит РБК оценку ведомства.

Снижению ВВП в апреле, как отметили в МЭР, поспособствовало введение с 30 марта режима режима нерабочих дней на всей территории страны в рамках борьбы с коронавирусом, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в государствах, которые являются торговыми партнерами России. «Снижение ВВП за четыре месяца оценивается на уровне 1,9% год к году», — говорится в докладе.

По подсчетам Минэкономразвития, наибольший спад в апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. В частности, объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле на 37,9% (год к году), что связано с ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пятая часть малого и среднего бизнеса оказалась на грани краха

Снижение оборота розничной торговли на 23,4% (год к году), как отмечается в докладе, в наибольшей степени обусловлено падением в сегменте непродовольственных товаров, которое составило 36,7%, включая продажи новых легковых автомобилей (упали на 72,4% год к году).

Менее существенное снижение наблюдалось по обороту продовольственных товаров — на 9,3% год к году. «По оценке Минэкономразвития России, снижение оборота в торговле замедлится уже во II квартале 2020 года по мере снятия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в докладе.

В базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб падения оказался более умеренным, отмечают в МЭР. Так, промышленное производство в апреле показало спад на 6,6% (год к году), темпы снижения грузооборота транспорта замедлились по сравнению с мартом (тогда они упали на 6,7%, в апреле — на 6%), объем строительных работ продемонстрировал умеренное падение (снизился на 2,3% год к году).