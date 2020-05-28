«Союзмультфильм» отметил 50-летний юбилей Карлсона

Юбилей в 2020 году празднует мультфильм «Карлсон вернулся» — продолжение истории «Малыш и Карлсон», в котором впервые появилась «домомучительница» Фрекен Бок, сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».Анимационный фильм режиссера Бориса Степанцева «Карлсон вернулся» получил прокатное удостоверение 28 мая 1970 года и вскоре вышел на экраны.
В продолжении мультфильма в доме Малыша появляется «домомучительница» Фрекен Бок. Она становится сразу полновластною хозяйкой квартиры. Малыш недоволен вечными запретами фрекен Бок и решает отомстить ей. В этом ему помогает Карлсон.
Появление Фрекен Бок в озвучке актрисы Фаины Раневской очень оживило историю. Художник-постановщик фильма Анатолий Савченко вспоминал, что Раневскую на эту роль предложил Степанцев. Он пробовал много актрис, но ему никто не нравился, а с Раневской все мгновенно срослось.
«Женщиной она была крутого нрава, режиссёра называла деточкой и не принимала никаких замечаний: "Деточка, я сама всё знаю!.." А на меня она даже обиделась. Когда увидела нарисованную Фрекен Бок, воскликнула: "Неужели я такая страшная?" Я попытался её переубедить: "Это не вы, а образ!" Но, по-моему, актриса осталась при своём мнении», — рассказал Анатолий Савченко.
Факты о мультфильме:
- В мультфильме есть две отсылки к фильму «Весна»,
где Раневская играла экономку героини Орловой. Это эпизоды перед зеркалом
(«Я сошла с ума, какая досада») и сразу после того, как Карлсон улетел («Милый,
милый»). Причем фразу «Милый, милый» Фаина Раневская категорически
отказалась произносить, сославшись на то, что однажды уже записала эту фразу в
кино, и повторяться не собирается. Когда она ушла, реплику записала редактор
Раиса Фричинская, имитируя голос актрисы.
- В фильме «Карлсон вернулся» прозвучала народная песня «Вдоль
по Питерской» и сделал из нее лихую пляску. Благодаря этой находке режиссер
придумал выход Карлсона из шкафа в цилиндре и пальто с меховым воротником:
как у Федора Шаляпина, который до революции исполнял эту песню.