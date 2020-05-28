НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

«Союзмультфильм» отметил 50-летний юбилей Карлсона

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Фото: © кадр из мультфильма

Юбилей в 2020 году празднует мультфильм «Карлсон вернулся» — продолжение истории «Малыш и Карлсон», в котором впервые появилась «домомучительница» Фрекен Бок, сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».

Анимационный фильм режиссера Бориса Степанцева «Карлсон вернулся» получил прокатное удостоверение 28 мая 1970 года и вскоре вышел на экраны.

В продолжении мультфильма в доме Малыша появляется «домомучительница» Фрекен Бок. Она становится сразу полновластною хозяйкой квартиры. Малыш недоволен вечными запретами фрекен Бок и решает отомстить ей. В этом ему помогает Карлсон.

Появление Фрекен Бок в озвучке актрисы Фаины Раневской очень оживило историю. Художник-постановщик фильма Анатолий Савченко вспоминал, что Раневскую на эту роль предложил Степанцев. Он пробовал много актрис, но ему никто не нравился, а с Раневской все мгновенно срослось.

Фото: © «Союзмультфильм»

«Женщиной она была крутого нрава, режиссёра называла деточкой и не принимала никаких замечаний: "Деточка, я сама всё знаю!.." А на меня она даже обиделась. Когда увидела нарисованную Фрекен Бок, воскликнула: "Неужели я такая страшная?" Я попытался её переубедить: "Это не вы, а образ!" Но, по-моему, актриса осталась при своём мнении», — рассказал Анатолий Савченко.

Факты о мультфильме:

  • В мультфильме есть две отсылки к фильму «Весна», где Раневская играла экономку героини Орловой. Это эпизоды перед зеркалом («Я сошла с ума, какая досада») и сразу после того, как Карлсон улетел («Милый, милый»). Причем фразу «Милый, милый» Фаина Раневская категорически отказалась произносить, сославшись на то, что однажды уже записала эту фразу в кино, и повторяться не собирается. Когда она ушла, реплику записала редактор Раиса Фричинская, имитируя голос актрисы.

  • В фильме «Карлсон вернулся» прозвучала народная песня «Вдоль по Питерской» и сделал из нее лихую пляску. Благодаря этой находке режиссер придумал выход Карлсона из шкафа в цилиндре и пальто с меховым воротником: как у Федора Шаляпина, который до революции исполнял эту песню.

Еще по теме
Кинотеатры после карантина заработают по новым правилам
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
«Девушка с татуировкой дракона» превратится в сериал
Сериал «Психологини» получил необычное продолжение
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин попросил мэра Москвы поделиться с регионами лекарствами
•
Минздрав разъяснил ведение в России статистики по COVID-19
•
Операторы связи объяснили отказ от безлимитных тарифов
•
Археологи нашли настольную игру возрастом 1,7 тысячи лет
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Алтайский край продлил запрет на работу санаториев и турбаз
Сибирь 28.05.2020 12:19
Многодетная мать избила двухлетнюю дочь в Омской области
Сибирь 28.05.2020 12:17
Кафе и фитнес-клубы в Новосибирске останутся закрыты до июля
Сибирь 28.05.2020 11:46
Путин направил московских врачей в Забайкалье
Сибирь 28.05.2020 11:28
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31555
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
9282
Российская учительница совратила школьника
5296
Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста
4456
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин попросил мэра Москвы поделиться с регионами лекарствами
•
Минздрав разъяснил ведение в России статистики по COVID-19
•
Операторы связи объяснили отказ от безлимитных тарифов
•
Археологи нашли настольную игру возрастом 1,7 тысячи лет
Подробности
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Первая партия новейших САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска
84
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
51
Удачный выстрел лазерной пушки попал на видео
43
Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей
33
Путин разрешил россиянам голосовать дистанционно
32