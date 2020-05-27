Трамп пообещал наказать Китая за ограничения свобод Гонконга

Президент США Дональд Трамп пообещал объявить о жестких мерах в отношении Китая в связи с событиями в Гонконге. Вашингтон считает, что Пекин нарушает автономию Гонконга.

«Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтете это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные в ответ на вопрос, будет ли Вашингтон вводить санкции против Пекина. Он отрицательно ответил на вопрос, идет ли речь о санкциях, но заявил, что это будет "нечто мощное".

Любое решение Китая, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру Вашингтоном подхода к принципу «одна страна, две системы», заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он осудил законопроекта о нацбезопасности Гонконга. По мнению Помпео, это нарушает законы Гонконга и игнорирует волю его народа. Госсекретарь назвал это предвестником гибели» автономии региона.

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Законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, документ предусматривает наказание за любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.

В воскресенье в Гонконге после нескольких месяцев относительного спокойствия прошли массовые антиправительственные протесты, для разгона которых сотрудники полиции применяли слезоточивый газ и водометы, задержаны более 180 человек. Люди вышли на улицы, протестуя против рассмотрения в китайском парламенте проекта о национальной безопасности.

КНР сделала США представление из-за заявлений американских чиновников по этому вопросу и пообещала принять контрмеры, если Соединенные Штаты продолжат действовать вопреки ее интересам.