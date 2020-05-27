Китайские эксперты рассказали о предполагаемых целях ракет в Сибири

Россия размещает гиперзвуковые ракеты в Сибири, чтобы обезопасить себя сразу по нескольким направлениям, высказали мнение военные обозреватели — профессор Чэн Ханьпин и доцент Юань Чжоу — в издании «Феникс».

Эксперты, ссылаясь на российских военных, сообщили, что размещение гиперзвуковых ракет в пограничных районах главным «прикрывает» три важных региона: Арктику, Дальний Восток и Среднюю Азию, цитирует ИноСМИ обозревателей.

По их мнению, Соединенные Штаты скоро выведут войска из Афганистана, поэтому обстановка в регионе может ухудшиться. И если разместить лучшую шахматную фигуру в Сибири, то тогда можно будет в случае необходимости напрямую ударить по Средней Азии.

«На Дальнем Востоке у России существует территориальный спор с Японией: та всегда держала в уме "северные территории", а Соединенные Штаты выступали ее теневым сообщником. Если ракеты "Кинжал" будут развернуты в Сибири, они точно смогут достичь Дальнего Востока и защитить спорные территории между Россией и Японией», — считают эксперты.

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В-третьих, Россия всегда считала Северный полюс своей территорией, и если она развернет гиперзвуковые ракеты в Сибири, то в случае необходимости сможет точно нанести удар по Северному полюсу и защитить суверенные права, на которые претендует в Арктике.

В мае стало известно, что пилоты сибирских «боевых воздушных кораблей» начнут осваивать гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал» в 2021 году. Для летчиков 712-го полка сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31 (базируется в городе Канске Красноярского края) с конца 2021-го стартует специальная программа подготовки, пишут «Известия» со ссылкой на неназванный источник в Минобороны РФ.

Полностью на новое вооружение часть перейдет к 2024 году. Эксперты отмечают, что сам факт появления «Кинжалов» может мгновенно изменить расклады на стратегическом направлении, из которого исходит угроза.