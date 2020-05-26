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Художница случайно заказала на AliExpress настоящий череп

Источник:
Sibnet.ru
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Художница заказала на AliExpress собачий череп, чтобы срисовать его. Девушка была уверена, что торговая площадка продает пластиковые копии, однако после получения посылки выяснила, что череп настоящий.

Снимок содержимого посылки появился в Twitter пользовательницы под ником Gahallan. Девушка продемонстрировала покупку и показала кусочки мяса на черепе, хотя изначально считала, что речь идет о реквизите.

Фото: © twitter.com/_gahallan

Внимательное изучение магазина, в котором была сделана покупка, показало, что площадка действительно продает настоящие останки животных. «У них же в магазине написано реальные животные и таксидермия, так что все по-честному», — отметил один из подписчиков.

Многих комментаторов наличие такого товара в свободной продаже привело в ужас. Некоторые напомнили, что в Россию запрещено ввозить сырую продукцию животноводства, включая необработанные настоящие кости животных.

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