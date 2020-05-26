Художница случайно заказала на AliExpress настоящий череп

Художница заказала на AliExpress собачий череп, чтобы срисовать его. Девушка была уверена, что торговая площадка продает пластиковые копии, однако после получения посылки выяснила, что череп настоящий.

Снимок содержимого посылки появился в Twitter пользовательницы под ником Gahallan. Девушка продемонстрировала покупку и показала кусочки мяса на черепе, хотя изначально считала, что речь идет о реквизите.

Фото: © twitter.com/_gahallan

Внимательное изучение магазина, в котором была сделана покупка, показало, что площадка действительно продает настоящие останки животных. «У них же в магазине написано реальные животные и таксидермия, так что все по-честному», — отметил один из подписчиков.

Многих комментаторов наличие такого товара в свободной продаже привело в ужас. Некоторые напомнили, что в Россию запрещено ввозить сырую продукцию животноводства, включая необработанные настоящие кости животных.