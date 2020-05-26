Рекордное количество россиян умерли от COVID-19 за сутки

В России за последние сутки зарегистрировано 8915 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Также от COVID-19 умерло 174 человека, это рекордное значение.

Общее число заболевших за время эпидемии достигло 362 342 человек. Общее число погибших достигло 3807. Выздоровел 12 331 человек, за все время — 131 129. Число смертей от коронавирусной инфекции за сутки является рекордным за все время пандемии.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что показатель смертности в России из-за COVID-19 серьезно вырастет в мае. За апрель в стране от коронавирусной инфекции умерли 1145 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 292 тысячи человек. За последние сутки проведено 215 тысяч тестов на коронавирус, всего было сделано более 9 миллионов исследований.