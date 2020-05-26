Четыре человека погибли при падении вертолета Ми-8

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке, сообщает правительство округа.

«Четыре человека погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки», — сообщили ТАСС в окружном правительстве.

ЧП произошло «во время испытаний после ремонта», – рассказал агентству глава Анадырского района Чукотки Сергей Савченко. Он добавил, что «четверо погибших — военнослужащие».

На месте крушения вертолета Ми-8 начался разбор завалов, сообщил генеральный директор ФГП «Аэропорты Чукотки» Сергей Батыченко. «На месте крушения работает комиссия министерства обороны и сотрудники аэропорта. К разбору завалов специалисты уже приступили. Инфраструктура аэропорта и взлетно-посадочная полоса в результате крушения не пострадали: вертолет упал на открытой местности», — уточнил он.