Гиена на видео отняла добычу у питона

Сотрудники национального парка Крюгера сняли на видео, как гиена отняла добычу у питона. Очевидцам было жаль змею, оставшеюся голодной после тяжелой охоты.

На кадрах видно, как хищник осторожно подобрался к питону, убившему импалу (чернопятую антилопу) и выхватил трофей. Змея даже не успела среагировать.

«Я увидел гиену, идущую по чьему-то следу. Выйдя из высокой травы, животное заметило змею с жертвой в пасти. Гиена осторожно подкралась поближе к питону, а потом вырвала импалу из пасти», — приводит РИА Новости слова автора видео гида Джейсона Жубера.

Он добавил, что ему было жаль пресмыкающееся, «проделавшее большую работу», чтобы поймать жертву, и в итоге оставшееся голодным.