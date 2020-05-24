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Гиена на видео отняла добычу у питона

Источник:
РИА Новости
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Фото: © piqsels.com

Сотрудники национального парка Крюгера сняли на видео, как гиена отняла добычу у питона. Очевидцам было жаль змею, оставшеюся голодной после тяжелой охоты.

На кадрах видно, как хищник осторожно подобрался к питону, убившему импалу (чернопятую антилопу) и выхватил трофей. Змея даже не успела среагировать.

«Я увидел гиену, идущую по чьему-то следу. Выйдя из высокой травы, животное заметило змею с жертвой в пасти. Гиена осторожно подкралась поближе к питону, а потом вырвала импалу из пасти», — приводит РИА Новости слова автора видео гида Джейсона Жубера.

Он добавил, что ему было жаль пресмыкающееся, «проделавшее большую работу», чтобы поймать жертву, и в итоге оставшееся голодным.

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suportar

А реально сколько? Те 10%, которые пока нищебродами не стали?

Иркут 69

ВЦИОМ.... гомерический хохот 😀

Иркут 69

Ясно с вами. Салют "друзьям наблюдателям"... ✋Если они похожи на тебя, то ясно от какой конторы и чего...

Uynachalnica

Запретить Блумберг в России и всех корреспондентов к нон грате! Это же надо так историю искажать! Поправку...

Pass-Tor

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