Озвучены условия работы магазинов одежды после открытия

Магазинам и продавцам придется соблюдать новые санитарно-защитные нормативы, заявил президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин,

«В ритейле разрабатываются варианты технологий, обеспечивающих примерку, выбор фасона и другие процедуры, сопровождающие покупку одежды на удаленке», — приводит «Московский Комсомолец» слова Разбродина.

Как пишет газета, офлайн-продажи, скорее всего, сойдут на «нет» в обозримом будущем. Магазины делают ставки на онлайн-продажи, делает ставки дизайнер Дмитрий Шишкин.

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«Речь идет о создании цифрового профиля потребителя, когда будет возможность заносить мерки, полученные с помощью 3D-сканера, в личный кабинет. Человек сможет подбирать максимально подходящий размер определенного бренда и определенных лекал. <…> Думаю, к осени эти сервисы улучшаться, а к концу этого года приобретут массовость», — считает Шишкин.

Как рассказали газете в пресс-службе крупного онлайн-магазина, примерки в пунктах выдачи будут запрещены. Покупатель может забрать вещь домой, примерить и вернуть то, что не подошло. «В пунктах выдачи заказов допускается нахождение одновременно только одного клиента. В помещении производится уборка с применением дезинфицирующих средств», — отметил собеседник.

По словам директора по маркетингу сети обувных магазинов Ирины Зуевой, салоны готовятся к открытию согласно рекомендациям Роспотребнадзора. «Это антисептики на входе, перчатки и макси на сотрудниках, постоянная уборка», — отметила она.