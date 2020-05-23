Коронавирусом за сутки заразились 9434 россиянина

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 9434 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России, большинство из них — в Москве (3190), Московской области (846) и Санкт-Петербурге (363). Общее количество людей, заразившихся с начала пандемии, выросло до 335 882 человек.

За последние сутки в России также скончались 139 человек с коронавирусом. Почти половина новых летальных исходов приходится на Москву. Общий уровень летальности с учетом этих смертей вырос до 3388 человек.

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Выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки 8 111, всего от заболевания в стране излечились 107 936 человек.