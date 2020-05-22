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Белый дом анонсировал важные переговоры с Россией

Источник:
РБК
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Фото: Matt H. Wade. / CC BY-SA 3.0

Соединенные Штаты в скором времени проведут с Россией переговоры по контролю над вооружениями, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«У нас приближаются важные переговоры по контролю над вооружениями с российской стороной», — приводит РБК слова. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. На вопрос, планирует ли Белый дом покинуть и договор СНВ-3, О'Брайен отметил, что не считает такой сценарий вероятным.

«Я так не думаю. Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду, — это Маршалл Биллингсли. У нас есть люди из Министерства энергетики и Минобороны, и Госдепартамента, которые готовятся к переговорам с Россией. Мы будем вести переговоры о контроле над ядерным оружием. Мы считаем, что это важно», — сказал он.

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О'Брайен добавил, что и Россия, и США хотят «полноценного контроля над вооружениями». «Так что я осторожно оптимистичен по поводу того, что мы начнем продвигаться вперед по договору СНВ-3», — отметил он.

Трамп, ранее объявивший о выходе США из Договора по открытом небу, обвинил Россию в нарушениях пунктов соглашения, в рамках которого его участники имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств. В МИД России, в свою очередь, ответили, что имеют ряд претензий к США по исполнению договора. 

Договор СНВ-3, заключенный между США и Россией, вступил в силу в феврале 2011 года. Он будет действовать до февраля 2021 года, но может быть продлен еще на пять лет по соглашению сторон. Договор предусматривает сокращение числа развернутых ядерных боезарядов, а также сокращение межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.

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Политика #Мир #Военная политика #Оружие
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