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Шойгу наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин наградил министра обороны Сергея Шойгу в день его рождения орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами», — говорится в заявлении.

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Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. С 6 ноября 2012 года он занимает пост министра обороны России. Кроме того, он постоянный член Совета безопасности РФ, Национального антитеррористического комитета и Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ. Шойгу имеет звание Героя Российской Федерации.

Накануне Путин подписал указ о награждении орденом Почета постпреда РФ при ООН Василия Небензи, директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, а также посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна.

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