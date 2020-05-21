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Лавров рассказал про таежные встречи с Шойгу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием, рассказав про встречи с ним на спортивных площадках, а также у костра в тайге за кружкой чая.

«Дорожу нашей дружбой. Всегда искренне рад нашим встречам — по служебным делам, на спортивных площадках, за кружкой чая у костра или в Русском географическом обществе», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также дал высокую оценку личным и деловым качествам Шойгу, которые позволили ему плодотворно трудиться на различных, самых непростых направлениях и успешно справляться со всеми поставленными задачами.

«Невозможно переоценить ваш вклад в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннее укрепление обороноспособности страны, в сохранение традиций нашего народа», — подчеркнул он.

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Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

BadBoy91

формулировка заголовка и содержание текста как то странно расходятся, не в пользу Стрелкова

Иркут 69

Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...

BadBoy91

интервью Гордону два дня назад вышло, там он чётко пояснял что ополченцы не делали этого.

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.