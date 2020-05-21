Лавров рассказал про таежные встречи с Шойгу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием, рассказав про встречи с ним на спортивных площадках, а также у костра в тайге за кружкой чая.

«Дорожу нашей дружбой. Всегда искренне рад нашим встречам — по служебным делам, на спортивных площадках, за кружкой чая у костра или в Русском географическом обществе», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также дал высокую оценку личным и деловым качествам Шойгу, которые позволили ему плодотворно трудиться на различных, самых непростых направлениях и успешно справляться со всеми поставленными задачами.

«Невозможно переоценить ваш вклад в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннее укрепление обороноспособности страны, в сохранение традиций нашего народа», — подчеркнул он.