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Путин заявил о недопустимости роста цен на высшее образование

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Сложности из-за пандемии коронавируса — не повод «задирать» цены на высшее образование. Нужно помогать тем у кого возникают трудности с оплатой за обучение, сообщил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования в четверг.

«Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений, сегодняшние сложности — не повод пересматривать или задирать тем более цены за обучение. Такого не должно быть», — цитирует РИА Новости Путина.

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В четверг также стало известно, что изменения в задания Единого государственного экзамена вносить не собираются, а уровень их сложности не будет отличаться от предыдущих.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ начнется с 29 июня. По его словам, экзамены должны будут сдать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы.

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