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Отменены выпускные экзамены в девятых классах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, аттестация в одиннадцатых классах пройдет по текущим оценкам, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдёт государственная аттестация в одиннадцатых классах», — уточнил министр.

Выпускники получат аттестаты в срок — до 15 июня. До начала пандемии коронавируса предполагалось, что девятиклассники будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку и математике.

Что касается ЕГЭ, то экзамен пройдет, однако он будет обязательным только для поступающих в вузы, для остальных школьников для получения аттестата о среднем образовании хватит годовых оценок.

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Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

BadBoy91

формулировка заголовка и содержание текста как то странно расходятся, не в пользу Стрелкова

Иркут 69

Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

BadBoy91

интервью Гордону два дня назад вышло, там он чётко пояснял что ополченцы не делали этого.