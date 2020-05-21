Отменены выпускные экзамены в девятых классах

Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, аттестация в одиннадцатых классах пройдет по текущим оценкам, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдёт государственная аттестация в одиннадцатых классах», — уточнил министр.

Выпускники получат аттестаты в срок — до 15 июня. До начала пандемии коронавируса предполагалось, что девятиклассники будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку и математике.

Что касается ЕГЭ, то экзамен пройдет, однако он будет обязательным только для поступающих в вузы, для остальных школьников для получения аттестата о среднем образовании хватит годовых оценок.