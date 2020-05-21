Безногая женщина жила в землянке возле кладбища в Забайкалье

Журналист в Забайкалье нашел в землянке возле кладбища женщину с ампутированными ногами, парализованную после инсульта. Публикация вызвала общественный резонанс, в истории бездомной дамы разбираются власти, сообщила пресс-служба Минсоцзащиты региона.

По информации краевого профильного министрества, обнаруженная бездомная женщина в Борзинском районе никогда не обращалась в органы социальной защиты и не жила в соцучреждениях. Но в землянке, где она находится сейчас со своим сожителем и его братом, бытовые условия непригодны для жизнедеятельности.

От предложенной помощи в виде продуктов и предметов первой необходимости, сожитель женщины отказался, пояснив, что все это у них есть.

«В настоящее время решается вопрос с Борзинской ЦРБ для помещения гражданки в учреждение, чтобы провести забор анализов на COVID-19 и сделать флюорографию. В дальнейшем планируется транспортировать ее в Читу в приют», — сообщила министр труда и социальной защиты населения края Инна Щеглова.

Также специалисты соцзащиты обратились в местное отделение Федеральной миграционной службы с просьбой установить личность и место регистрации женщины. По словам ее сожителя, возраст женщины не более 50 лет и ранее она проживала в Нижнем Новгороде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бездомный отец с четырьмя детьми жил в заброшенном здании

Выяснилось, что в 2019 году женщина была госпитализирована в Борзинскую центральную районную больницу в состоянии алкогольного опьянения с обморожением фаланг пальцев нижних конечностей. Позже, не закончив лечение, она самовольно покинула больницу.

В январе 2020 года она вновь поступила в Оловяннинскую центральную районную больницу в связи с частичной парализацией и прошла лечение. О дальнейшей ее судьбе до недавнего времени было ничего неизвестно. В органы соцзащиты о ней никто не сообщал.