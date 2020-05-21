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Безногая женщина жила в землянке возле кладбища в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Журналист в Забайкалье нашел в землянке возле кладбища женщину с ампутированными ногами, парализованную после инсульта. Публикация вызвала общественный резонанс, в истории бездомной дамы разбираются власти, сообщила пресс-служба Минсоцзащиты региона.

По информации краевого профильного министрества, обнаруженная бездомная женщина в Борзинском районе никогда не обращалась в органы социальной защиты и не жила в соцучреждениях. Но в землянке, где она находится сейчас со своим сожителем и его братом, бытовые условия непригодны для жизнедеятельности.


От предложенной помощи в виде продуктов и предметов первой необходимости, сожитель женщины отказался, пояснив, что все это у них есть.

«В настоящее время решается вопрос с Борзинской ЦРБ для помещения гражданки в учреждение, чтобы провести забор анализов на COVID-19 и сделать флюорографию. В дальнейшем планируется транспортировать ее в Читу в приют», — сообщила министр труда и социальной защиты населения края Инна Щеглова.

Также специалисты соцзащиты обратились в местное отделение Федеральной миграционной службы с просьбой установить личность и место регистрации женщины. По словам ее сожителя, возраст женщины не более 50 лет и ранее она проживала в Нижнем Новгороде.

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Выяснилось, что в 2019 году женщина была госпитализирована в Борзинскую центральную районную больницу в состоянии алкогольного опьянения с обморожением фаланг пальцев нижних конечностей. Позже, не закончив лечение, она самовольно покинула больницу.

В январе 2020 года она вновь поступила в Оловяннинскую центральную районную больницу в связи с частичной парализацией и прошла лечение. О дальнейшей ее судьбе до недавнего времени было ничего неизвестно. В органы соцзащиты о ней никто не сообщал.

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Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

BadBoy91

формулировка заголовка и содержание текста как то странно расходятся, не в пользу Стрелкова

Иркут 69

Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...

BadBoy91

интервью Гордону два дня назад вышло, там он чётко пояснял что ополченцы не делали этого.

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.