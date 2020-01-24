Бездомный отец с четырьмя детьми жил в заброшенном здании Читы

Бездомный и безработный отец с четырьмя детьми вынужденно жил в заброшенном аварийном здании в Чите. Малыши грелись у костра, когда их обнаружили, у ребят не было даже еды, сообщила пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Бездомную семью с четырьмя детьми нашел случайный прохожий, когда искал убежавшую собаку. Зашел на территорию заброшенного здания и увидел семью: отца, троих сыновей и дочь. Мальчикам — 12, 10 и шесть лет, а девочке — пять лет.

Сам отец рассказал, что жил с семьей в Александрово-Заводском районе. Но дом, якобы купленный на средства маткапитала, начал рушиться и опека пригрозила изъять детей. «Уехали в Читу. Остановились у сестры. Я устроился на работу на кирпичный завод. Меня подставляют, увольняют. Устраиваюсь грузчиком. Снимаю дом, забираю детей», — цитирует «Чита.ру» мужчина, рассказавшего о своих злоключениях.

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Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан). По мнению следствия, нарушение прав малолетних детей стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей по защите прав несовершеннолетних.

Следствием установлено, что отец скрывался от правоохранительных органов и находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Мужчина сегодня задержан и водворен в следственный изолятор. Детей передали в социально-реабилитационное учреждение. Им оказывается психологическая, медицинская, материальная помощь.