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Жителей Бурятии оставили на самоизоляции до июня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим самоизоляции в Бурятии продлили до 31 мая включительно. Список предприятий, которым запрещается и разрешается работать, опубликовали на сайте регионального правительства.

В субботу, 9 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о продлении режима самоизоляции. Так, люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания обязаны не покидать места проживания. Исключения — поездки на дачу на такси или личном автомобиле.

Все граждане, находящиеся на территории Республики Бурятия до 31 мая 2020 года включительно не должны покидать места проживания, за исключением случаев:

  • обращение за экстренной медицинской помощью;
  • поездки на работу;
  • походы в магазины и на предприятия сферы услуг, деятельность которых не ограничена;
  • выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;
  • вынос мусора;
  • поездки на дачу;
  • поездки к близким родственникам, если они заболели.

Запрещена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. 

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Приостановлена работа объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, за исключением аптек, зоомагазинов, продуктовых, книжных, мебельных магазинов и магазинов бытовой техники и бытовой химии.

В республики обязали носить маски в общественном транспорте, такси, на станциях и остановках, при посещении общественных зданий, зданий органов власти, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и других общественных мест.

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