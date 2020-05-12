Жителей Бурятии оставили на самоизоляции до июня

Режим самоизоляции в Бурятии продлили до 31 мая включительно. Список предприятий, которым запрещается и разрешается работать, опубликовали на сайте регионального правительства.

В субботу, 9 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о продлении режима самоизоляции. Так, люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания обязаны не покидать места проживания. Исключения — поездки на дачу на такси или личном автомобиле.

Все граждане, находящиеся на территории Республики Бурятия до 31 мая 2020 года включительно не должны покидать места проживания, за исключением случаев:

обращение за экстренной медицинской помощью;

поездки на работу;

походы в магазины и на предприятия сферы услуг, деятельность которых не ограничена;

выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

вынос мусора;

поездки на дачу;

поездки к близким родственникам, если они заболели.

Запрещена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

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Приостановлена работа объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, за исключением аптек, зоомагазинов, продуктовых, книжных, мебельных магазинов и магазинов бытовой техники и бытовой химии.

В республики обязали носить маски в общественном транспорте, такси, на станциях и остановках, при посещении общественных зданий, зданий органов власти, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и других общественных мест.