Борцам с коронавирусом в Бурятии выдадут медали

Медики, работающие непосредственно в очагах коронавирусной инфекции и стационарах, где лечат больных с COVID-19, будут награждаться медалью, приравненной к госнаградам, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проработать вопрос о критериях отбора претендентов и в течение 10 рабочих дней представить порядок представления медицинских работников к награде.

Название медали и ее дизайн определят жители республики. На сайте «Гордость Бурятии» пройдет народное голосование. Разработчики лучших дизайн-решений получат денежные призы.

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«Медицинские работники сегодня выполняют колоссальные нагрузки, при этом находясь в зоне высокого риска. Поэтому необходимо, чтобы те, кто задействован в противодействии эпидемии, чувствовали нашу признательность», — отметил Цыденов.

Сегодня в борьбу с коронавирусной инфекцией вовлечены все звенья системы здравоохранения Бурятии. В столице республики для работы в условиях распространения COVID-19 перепрофилированы крупные медицинские организации. В шести районах Бурятии и городе Северобайкальск создали межрайонные центры для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.