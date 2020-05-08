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Останки пернатых динозавров за Байкалом взяли под особую охрану

Источник:
Sibnet.ru
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Территорию в Чернышевском районе Забайкальского края сделали особо охраняемой. Там впервые в мире были обнаружены останки травоядного динозавра с оперением, сообщил на своей станице в Facebook доцент кафедры биологии, химии и методики их обучения ЗабГУ Олег Корсун.

«В Забайкальском крае появилась новая особо охраняемая природная территория — учебно-научный стационар "Кулинда" (Чернышевский район) площадью 86,72 гектара. Территория включает местонахождение останков динозавров юрского периода», — написал Корсун.

Фото: © скриншот со страницы Олега Корсуна в Facebook

Он сообщил, что там впервые в мире обнаружили растительноядного ящера с оперением Kulindadromeus zabaikalicus. До этой находки считалось, что перьями были покрыты динозавры-хищники из подотряда тероподов. Находка, по оценкам научного сообщества, вошла в «Топ-10» самых значимых открытий 2014 года, по версии журнала «Science».

На территории есть эталонные образцы редких окаменелостей хорошей сохранности. Как в России, так и во всем мире подобные местонахождения пока не известны. Место открыто доктором геолого-минералогических наук, палеонтологом Софией Синицей при проведении геологосъемочных работ, сообщила пресс-служба института природных ресурсов СО РАН.

Группа исследователей ежегодно выезжает для сбора коллекций и изучения местонахождения. К работам привлекают российских и зарубежных специалистов. Статус особо охраняемой территории позволит сохранить и максимально полно изучить объект.

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Evgen_26

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Drronum

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