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Трамп отказался верить данным о низкой смертности от COVID-19

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет статистике стран с низким уровнем смертности от коронавирусной инфекции — они, по его мнению, противоречат фактам.

«Я думаю, данные по США такие, какие они есть. Приблизительно 70 тысяч человек умерли. Я не верю данным по Китаю и другим странам, где умирает мало людей. Но вы смотрите новости и видите, что происходит», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им брифинге в Белом доме.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли более 71,5 тысячи человек.

В КНР зафиксировано более 82,8 тысячи случаев. Число летальных исходов более 4,6 тысячи. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 миллиона человек, свыше 250 тысяч умерли.

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