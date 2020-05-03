Пассажиры и экипаж самолета угодили на карантин из-за больного

Больной коронавирусом молодой человек прилетел из Москвы в Горно-Алтайск и сознался в болезни сразу в аэропорту. На домашний карантин отправились все пассажиры и экипаж судна.

По данным Роспотребнадзора республики, инцидент произошел 3 мая в аэропорту после прибытия самолета из Москвы. Авиакомпания S7 приостанавливала полеты до 23 апреля, однако решила их возобновить.

«Во время выдачи постановлений… прибывшим… к сотрудникам Роспотребнадзора… обратился пассажир с жалобами на потерю обоняния, дискомфорт в легких в течение нескольких дней, повышение температуры тела в предыдущие четыре дня. Молодой человек указал на то, что в течение месяца был в контакте с больным COVID – 19», – сказано в сообщении ведомства.

На место вызвали экипированную бригаду скорой помощи, пассажира госпитализировали и взяли пробы на коронавирус. Вечером оперштаб региона сообщил, что результаты положительные. Молодому человеку 21 год. Не уточняется, как он попал на борт, будучи больным.

Авиакомпании S7 было выдано предписание на проведение заключительной дезинфекции воздушного судна, медицинского наблюдения в течение 14 дней за членами экипажа. Горно-Алтайскому аэропорту предписано провести заключительную дезинфекцию помещения аэровокзала и автобуса, доставляющего пассажиров.

На самолете прибыли 44 пассажира, 12 из которых – в соседний Алтайский край. Всем выданы постановления о самоизоляции. За прибывшими гражданами установлено медицинское наблюдение, их также обследуют на инфекцию.

С учетом нового случая, в Республике Алтай лабораторно подтверждено 37 заболевших коронавирусом, двое из них сегодня были выписаны из больницы.