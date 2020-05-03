Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19

Несколько новосибирцев оказались заложниками борьбы с коронавирусной инфекцией. Их госпитализировали в инфекционную больницу, где они вынуждены находиться в очаге заболевания несмотря на отрицательные результаты тестов на вирус.

Наталья Прохорович с ребенком неделю лежит в инфекционном отделении детской больницы в Мочище. Они не болеют, их не лечат, результаты тестов на коронавирус отрицательные, но домой не отпускают.

Муж Натальи ездил на работу, его организация была среди тех, кто ее не останавливал. Встретился с другом, а затем у того выявили коронавирус. Муж, Наталья и их сын оказались контактными.

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В понедельник 20 апреля семья Прохорович позвонила в поликлинику, чтобы сдать тесты на коронавирус дома. Врачи долго отказывались делать анализы дома, но в итоге медсестры из поликлиники взяли мазки, зафиксировали бессимптомное состояние.

«В пятницу пришел Роспотребнадзор и сказал: срочно вас кладем в больницу. Мы спрашиваем — какие у нас результаты тестов, положительные? "Какие тесты?", — говорит Роспотребнадзор. — Нет, вам надо срочно ехать в больницу, вы контактные. У вас дикие симптомы, есть донесение из поликлиники"», — рассказала Sibnet.ru Прохорович.

По ее словам, специалисты Роспотребнадзора сказали, что ничего не знают про первые тесты. При этом температура и самочувствие у семьи были нормальными. Собеседница написала отказ от госпитализации.

Утром в субботу, 25 апреля Октябрьский районный суд Новосибирска вынес решение об обязательной госпитализации семьи в больницу. Представителя «ответчиков» даже не пустили на порог суда. Решение было принято за пару часов.

Мужа увезли сначала в инфекционную больницу №1, затем в госпиталь ветеранов войск, а Наталью с пятилетним сыном в детскую больницу №3 в Мочище.

«Неделю сидим в инфекционке. У нас взяли вторые тесты. У нас первые тесты отрицательные, каждый день медики мониторят состояние здоровья. Врачи говорят, что "у вас все хорошо, но уйти вы отсюда не можете". Все наши жалобы в Минздрав, в Роспотребнадзор и уполномоченному по правам ребенка зафиксированы, ответ надо ждать где десять, где тридцать дней», — сказала собеседница.

Фото: больничная палата © предоставлено Натальей Прохорович

Мужа 1 мая выписали, хотя, как утверждает семья, не показали ни одного результата анализов и ни одного документа. У Натальи с ребенком 1 мая взяли анализ на коронавирус в третий раз, так как в их больнице открылась своя лаборатория, и результаты обещали быстрее.

Наталья рассказала, что она с ребенком лежит в отдельной палате, есть свой душ и туалет, но они не выходят из помещения. К ним приходит медперсонал, который упакован в защиту «как космонавты».

«Это беспредел. Мы занимаем чье-то место, на нас персонал отвлекается. Утром и вечером осматривают. Они как пчелки носятся из угла в угол... А есть же тяжелые случаи. Кроме того, люди боятся с симптомами обращаться к врачам. Бояться с ОРВИ сюда попасть. А вдруг это корона? Бывает, люди сидели дома, а потом в тяжелом состоянии попали в больницу», — отметила Прохорович.

Адвокат семьи Ольга Диулина сообщила, что обжаловала решение Октябрьского районного суда об обязательной госпитализации в Новосибирском областном суде. Но пока праздники и суд не назначали, хотя по рекомендации Верховного суда дела, не требующие отлагательств, должны рассматриваться и в выходные. При этом, подчеркивает защитник, на лечение суд смог отправить семью в субботу, хотя это был выходной.

Здоровые «заложники»

Случай семьи Прохорович не единичный. Адвокату Диулиной удалось помочь женщине, которую, по ее словам, обманом положили в больницу.

Женщина никуда не ездила и не контактировала с заражёнными. 15 апреля она обратилась к терапевту с жалобами на симптомы ОРВИ. 21 апреля врач выдал направление в больницу на рентген «на всякий случай».

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По информации адвоката, терапевт ничего не говорил о госпитализации. В больнице сделали рентген, через несколько часов получили «чистый» результат, но взяли мазки из носа и рта на коронавирус, и сказали, что она не может уехать домой. А обязана в больнице ждать результатов анализа.

С 21 по 24 апреля женщина, считая себя уже здоровой, находилась в стационаре, в это время в соседние палаты поступали пациенты в тяжёлом состоянии. Учитывая это, и что для пациентов был общий туалет, она уже стала бояться заражения в больнице. Тест на COVID-19 был отрицательный тест, но врачи заявили, что покидать больницу нельзя.

В итоге она оставила врачам документ об отказе в госпитализации, написала жалобу в Росздравнадзор и уехала самоизолироваться домой.

Утром из этой же больницы №11 ушли еще две пациентки. У них не принимали отказы, при этом, по утверждению правозащитницы, им не разъяснялось, почему они не могут ожидать результатов анализов на дому.

«В соответствии с законом об охране здоровья, пациент в праве отказаться от госпитализации. И законодательство о диагностике и лечении коронавируса не ограничивают это право. Наоборот, пациент с коронавирусом при легком течении болезни, если нет угрозы его здоровью, может лечиться на дому. Прописан протокол такого лечения и взаимодействия с врачом», — подчеркнула адвокат Диулина.

«Почему в такую форму выливается, что людей упекают в больницу, помещают в самый очаг заражения, сложно сказать. Запуганы сами врачи, я так думаю. Не то, что они не принимают отказы, скорей всего, им запрещают это делать с угрозами каких-то дисциплинарных мер. И еще огромнейшие штрафы за нарушение карантина, от 1 тысячи до 15. Но в больницах часто заражаются из-за смешения здоровых и уже зараженных», — резюмировала собеседница.

Редакция Sibnet.ru направила запросы в Роспотребнадзор и Минздрав Новосибирской области с просьбой разъяснить выше описанные ситуации. На момент публикации официальных ответов еще не поступило.