НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
225 0
Фото: © Минздрав Новосибирской области

Несколько новосибирцев оказались заложниками борьбы с коронавирусной инфекцией. Их госпитализировали в инфекционную больницу, где они вынуждены находиться в очаге заболевания несмотря на отрицательные результаты тестов на вирус.

Наталья Прохорович с ребенком неделю лежит в инфекционном отделении детской больницы в Мочище. Они не болеют, их не лечат, результаты тестов на коронавирус отрицательные, но домой не отпускают.

Муж Натальи ездил на работу, его организация была среди тех, кто ее не останавливал. Встретился с другом, а затем у того выявили коронавирус. Муж, Наталья и их сын оказались контактными.

#Здоровье
Укрепить иммунитет: чеснок, закалка или таблетки?

В понедельник 20 апреля семья Прохорович позвонила в поликлинику, чтобы сдать тесты на коронавирус дома. Врачи долго отказывались делать анализы дома, но в итоге медсестры из поликлиники взяли мазки, зафиксировали бессимптомное состояние.

«В пятницу пришел Роспотребнадзор и сказал: срочно вас кладем в больницу. Мы спрашиваем — какие у нас результаты тестов, положительные? "Какие тесты?",  — говорит Роспотребнадзор. — Нет, вам надо срочно ехать в больницу, вы контактные. У вас дикие симптомы, есть донесение из поликлиники"», — рассказала Sibnet.ru Прохорович.

По ее словам, специалисты Роспотребнадзора сказали, что ничего не знают про первые тесты. При этом температура и самочувствие у семьи были нормальными. Собеседница написала отказ от госпитализации. 

Утром в субботу, 25 апреля Октябрьский районный суд Новосибирска вынес решение об обязательной госпитализации семьи в больницу. Представителя «ответчиков» даже не пустили на порог суда. Решение было принято за пару часов.

Мужа увезли сначала в инфекционную больницу №1, затем в госпиталь ветеранов войск, а Наталью с пятилетним сыном в детскую больницу №3 в Мочище.

«Неделю сидим в инфекционке. У нас взяли вторые тесты. У нас первые тесты отрицательные, каждый день медики мониторят состояние здоровья. Врачи говорят, что "у вас все хорошо, но уйти вы отсюда не можете". Все наши жалобы в Минздрав, в Роспотребнадзор и уполномоченному по правам ребенка зафиксированы, ответ надо ждать где десять, где тридцать дней», — сказала собеседница.

Фото: больничная палата © предоставлено Натальей Прохорович

Мужа 1 мая выписали, хотя, как утверждает семья, не показали ни одного результата анализов и ни одного документа. У Натальи с ребенком 1 мая взяли анализ на коронавирус в третий раз, так как в их больнице открылась своя лаборатория, и результаты обещали быстрее.

Наталья рассказала, что она с ребенком лежит в отдельной палате, есть свой душ и туалет, но они не выходят из помещения. К ним приходит медперсонал, который упакован в защиту «как космонавты».

«Это беспредел. Мы занимаем чье-то место, на нас персонал отвлекается. Утром и вечером осматривают. Они как пчелки носятся из угла в угол... А есть же тяжелые случаи. Кроме того, люди боятся с симптомами обращаться к врачам. Бояться с ОРВИ сюда попасть. А вдруг это корона? Бывает, люди сидели дома, а потом в тяжелом состоянии попали в больницу», — отметила Прохорович.

Адвокат семьи Ольга Диулина сообщила, что обжаловала решение Октябрьского районного суда об обязательной госпитализации в Новосибирском областном суде. Но пока праздники и суд не назначали, хотя по рекомендации Верховного суда дела, не требующие отлагательств, должны рассматриваться и в выходные. При этом, подчеркивает защитник, на лечение суд смог отправить семью в субботу, хотя это был выходной.

Здоровые «заложники»

Случай семьи Прохорович не единичный. Адвокату Диулиной удалось помочь женщине, которую, по ее словам, обманом положили в больницу.

Женщина никуда не ездила и не контактировала с заражёнными. 15 апреля она обратилась к терапевту с жалобами на симптомы ОРВИ. 21 апреля врач выдал направление в больницу на рентген «на всякий случай». 

#Здоровье
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19

По информации адвоката, терапевт ничего не говорил о госпитализации. В больнице сделали рентген, через несколько часов получили «чистый» результат, но взяли мазки из носа и рта на коронавирус, и сказали, что она не может уехать домой. А обязана в больнице ждать результатов анализа.

С 21 по 24 апреля женщина, считая себя уже здоровой,  находилась в стационаре, в это время в соседние палаты поступали пациенты в тяжёлом состоянии. Учитывая это, и что для пациентов был общий туалет, она уже стала бояться заражения в больнице. Тест на COVID-19 был отрицательный тест, но врачи заявили, что покидать больницу нельзя.

В итоге она оставила врачам документ об отказе в госпитализации, написала жалобу в Росздравнадзор и уехала самоизолироваться домой.

Утром из этой же больницы №11 ушли еще две пациентки. У них не принимали отказы, при этом, по утверждению правозащитницы, им не разъяснялось, почему они не могут ожидать результатов анализов на дому.

«В соответствии с законом об охране здоровья, пациент в праве отказаться от госпитализации. И законодательство о диагностике и лечении коронавируса не ограничивают это право. Наоборот, пациент с коронавирусом при легком течении болезни, если нет угрозы его здоровью, может лечиться на дому. Прописан протокол такого лечения и взаимодействия с врачом», — подчеркнула адвокат Диулина.

«Почему в такую форму выливается, что людей упекают в больницу, помещают в самый очаг заражения, сложно сказать. Запуганы сами врачи, я так думаю. Не то, что они не принимают отказы, скорей всего, им запрещают это делать с угрозами каких-то дисциплинарных мер. И еще огромнейшие штрафы за нарушение карантина, от 1 тысячи до 15. Но в больницах часто заражаются из-за смешения здоровых и уже зараженных», — резюмировала собеседница.

Редакция Sibnet.ru направила запросы в Роспотребнадзор и Минздрав Новосибирской области с просьбой разъяснить выше описанные ситуации. На момент публикации официальных ответов еще не поступило.

Тема: Распространение коронавируса
COVID-19 диагностировали у врачей в Хакасии
Названо реальное количество заболевших COVID-19 москвичей
Обнаружен новый симптом коронавируса
Общежитие с коронавирусом в Красноярске закрыли на карантин
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Аналитика
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал дату нового обращения Путина
•
Россия установила новый рекорд по количеству заболевших COVID-19
•
Microsoft «заморозила» крупный патч Windows 10
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
Как это работает
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Резинки для фитнеса: как выбрать и тренироваться дома
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
Сибирь 03.05.2020 00:15
COVID-19 диагностировали у врачей в Хакасии
Сибирь 02.05.2020 20:25
Общежитие с коронавирусом в Красноярске закрыли на карантин
Сибирь 02.05.2020 17:34
Забайкалье ввело масочный режим
Сибирь 02.05.2020 14:52
Самое популярное
Ростелеком дарит подписку «Максимум» с тысячами фильмов
52789
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
25484
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
10052
Google Play бесплатно раздаст самую дорогую игру
6047
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал дату нового обращения Путина
•
Россия установила новый рекорд по количеству заболевших COVID-19
•
Microsoft «заморозила» крупный патч Windows 10
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Евросоюз создаст «танк будущего»
82
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
52
Путин понадеялся на генетический код россиян
43
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
39
Здоровье Путина взяли под максимальную охрану
37