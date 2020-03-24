Укрепить иммунитет: чеснок, закалка или таблетки?

Как армия защищает государство, так иммунитет защищает человека. Он отвечает за сопротивляемость инфекциям и подавление внутренних деструктивных процессов в организме. Не удивительно, что на фоне эпидемии коронавируса больше всего интерес вырос к способам повышения иммунитета. Врачи прокомментировали, какие популярные методы укрепления иммунитета работают, а какие не более чем миф или коммерческая легенда.

Иммунитет — сложный многофункциональный механизм, направленный на определение и уничтожение опасности — генетически чужеродных агентов. В том числе вирусов. Иммунитет подразделяют на врожденный (наследственный) и приобретенный. Приобретенный формируется в течение жизни на опыте «знакомства» с новыми угрозами. К большинству возбудителей иммунитет сохраняется в течение нескольких лет после «встречи», к некоторым — всю жизнь.

Можно ли иммунитет понизиться или повыситься? И какие способы укрепления иммунной системы наиболее эффективны — витамины, чеснок или аптечные иммуномодуляторы?

Витамины

«Приём витаминов, как еще один дополнительный способ, может быть полезен в межсезонье, когда организм ослаблен. Вместе с тем не рекомендуется бесконтрольно и длительное время принимать витамины без назначения врача», — прокомментировала Sibnet.ru врач-терапевт Мария Пачковская.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил в эфире программы «Жить здорово», что основной витамин, повышающий иммунитет — витамин D. Именно его часто не хватает у россиян.

Как проверить уровень витамина D?

Спорт

«Если человек постоянно имеет какую-то физическую нагрузку, которая позволяет ему улучшать прилив крови к разным тканям, то это очень благотворно сказывается на его устойчивости к патогенам. Улучшается локальное кровоснабжение, расширяются капилляры и таким образом возрастает трафик иммунокомпетентных клеток», — сказал «Науке в Сибири» старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Сергей Кулемзин.

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Известная телеведущая и врач Елена Малышева отметила, что спорт на иммунитет напрямую не влияет, но он нужен для поддержания общего здоровья.

При этом изнурительные тренировки не обязательны. Достаточно систематических нагрузок, обеспечивающих нормальный тонус сердечно-сосудистой системы.

Это может быть 40-60 минут ходьбы ежедневно, лыжные прогулки зимой, оздоровительный бег, систематическое посещение бассейна, катание на велосипеде, занятия на уличных тренажерах.

Кисломолочные продукты

Как утверждает реклама, один из йогуртов известного бренда повышает иммунитет. Но, по словам главного аллерголога-иммунолога Новосибирской области Дарьи Дёминой, это может быть любой кисломолочный продукт, содержащий полезные бактерии. Но не следует доводить до абсурда и пить кисломолочное, если организм его не принимает

«Кишечник — это орган иммунной системы. Когда мы нормализуем функции кишечника, то поддерживаем иммунитет», — комментировала ранее Sibnet.ru Дёмина.

Сон

Сон в положенное ночное время — лучшее средство для иммунитета, отметил врач-иммунолог Андрей Продеус. По его мнению, нужно спать не меньше четырех с половиной и не больше семи с половиной часов в сутки.

«Наибольший ответ иммунной системы сохраняется и восстанавливается от 23.20 до 02.20, ночью нужно спать», — отметил Продеус.

По словам Пачковской, сон влияет на гормональный состав крови, а кровь, в свою очередь, на все элементы единой системы иммунитета, повышая сопротивляемость организма.

Иммуномодуляторы

Иммуномодуляторы — препараты для стимулирования иммунитета, свободно продающиеся в аптеках. Однако последнее время врачи все чаще выступают против их приема. Поскольку большинство таких препаратов не проходили все этапы клинических испытаний и их эффективность не доказана.

Кроме того, медики сходятся во мнении, что лекарства, направленные на лечение самого иммунитета, никак не могут повлиять на выработку специфических ответов на те или иные конкретные инфекции. Поэтому призывают не приобретать иммуномодуляторы без консультации с врачом.

«Если вмешаться в иммунную систему без надобности, это может привести к другим патологиям, таким как онкология и аутоиммунные заболевания», — говорила Дёмина.

Эхинацея, женьшень и чеснок

А вот растительные иммуномодуляторы, такие как курильский чай, эхинацея пурпурная, женьшень, лимонник, при системном длительном применении способны нормализовать иммунную систему, считает аллерголог-иммунолог Дёмина.

При этом, по ее словам, широко известные лук и чеснок никак не повлияют на иммунитет, поскольку обладают только антибактериальным эффектом.

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Но есть и другие мнения. «Чеснок содержит, главным образом, ценный селен, который защищает организм от свободных форм кислорода — так называемых свободных радикалов, а значит, обладает иммуномодулирующими, противоопухолевыми свойствами. Сходными свойствами обладает и эхинацея, и мед», — сказала Пачковская.

Закаливание

«Перепад температур воздействует на стенку сосудов, заставляя их сокращаться, и снова расширяться. Тем самым укрепляя её. Также оно активирует выброс гормонов, ведь это стресс для организма, который запускает иммунные механизмы», — сказала Пачковская.

Но, по ее словам, важно, чтобы закаливание было грамотным и постепенным, иначе человек рискует добиться прямо противоположного эффекта и заболеть.

Таким образом медики сходятся во мнении, что повысить иммунитет можно. Но не напрямую, быстро заставив его сопротивляться конкретным угрозам (кроме способа вакцинации — принудительного знакомства с угрозой и стимулирования выработки ответа), а планомерно и косвенно — улучшая состояние органов и систем, участвующих в иммунной работе.