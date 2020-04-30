Скелет «безумного зверя» впервые раскопали палеонтологи

Палеонтологи впервые обнаружили почти полный скелет гондванатерия, чьи останки ранее были представлены единственным черепом и несколькими зубами. Находка была сделана на Мадагаскаре.

Животное получило название Adalatherium hui, означающее в переводе «безумный зверь Ху Яоминя», пишет Nature. Это одна из самых ценных находок ученых за этот год, отмечают специалисты.

От гондванатериев долгое время находили лишь зубы, а шесть лет назад на Мадагаскаре удалось обнаружить череп. Эти древнейшие млекопитающие обитали с верхнемеловой эпохи по эоцен в южном полушарии.

Международному коллективу ученых удалось раскопать скелет в отложениях, возраст которых от 66 до 72 миллионов лет. По оценкам исследователей, животное весило около трех килограммом. Идентифицировать его помогли необычные зубы, которые находились на верхней челюсти.