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Скелет «безумного зверя» впервые раскопали палеонтологи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA

Палеонтологи впервые обнаружили почти полный скелет гондванатерия, чьи останки ранее были представлены единственным черепом и несколькими зубами. Находка была сделана на Мадагаскаре.

Животное получило название Adalatherium hui, означающее в переводе «безумный зверь Ху Яоминя», пишет Nature. Это одна из самых ценных находок ученых за этот год, отмечают специалисты.

От гондванатериев долгое время находили лишь зубы, а шесть лет назад на Мадагаскаре удалось обнаружить череп. Эти древнейшие млекопитающие обитали с верхнемеловой эпохи по эоцен в южном полушарии.

Международному коллективу ученых удалось раскопать скелет в отложениях, возраст которых от 66 до 72 миллионов лет. По оценкам исследователей, животное весило около трех килограммом. Идентифицировать его помогли необычные зубы, которые находились на верхней челюсти.

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