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Финские путешественники оценили поездку на Байкал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © EgoshinVladimir / Pixabay License

Поездка по Транссибирской магистрали может стать испытанием, когда человек путается во времени и днях недели. Но виды Байкала и «кружевных» домов Иркутска того стоят, написала корреспондент финского издания Aamuposti Катья Ремсу.

«О поездке по Транссибирской магистрали мечтают многие, но лишь немногие решаются на это путешествие», — приводит ИноСМИ слова автора.

Путешествие финской журналистки и ее молодого человека продлилось 20 дней. Одну из первых «больших» остановок они сделали в Екатеринбурге, а затем отправились на Байкал. Протяженность пути из Екатеринбурга до Байкала составляет 3 тысячи километров, подчеркнула автор.

«Мы едем к Байкалу 54 часа. За это время можно привыкнуть к качке в поезде, а также к тому, что можно легко запутаться во времени и днях недели. Поезд проезжает деревни, в которых редко встретишь не покосившийся дом, и в которых цветут сады и стоят яблони, увешанные плодами. На стареньких автомобилях внуков отвозят в детские сады, а бабушек — в церковь», — поделилась впечатлениями корреспондент.

Она также рассказала читателю о живописной дороге до Байкала — по крайней мере, осенью. Когда все вокруг окрашено в золотистые оттенки, а по степям бродят лошади, коровы, овцы и собаки.

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«И хотя поездка нелегкая, Байкал того стоит. На Ольхоне можно насладиться пустынностью и простыми вещами — например, прогулками по холмам и видами с лениво бродящими коровами. С Байкалом связано и много мистики — например, с Шаман-камнем», — отметила Ремсу.

После поездки на Байкал, путешественники отправились в Иркутск, где «богатство контрастирует с советским наследием». Встречаются и кружевные деревянные дома, и здания в стиле неоклассицизма, советская и современная архитектура.

Центр Иркутска, как и центр многих других городов, очень чистый. Везде чувствуешь себя в безопасности. А по культуре обслуживания и уличным пейзажам Иркутск обогнал Финляндию, резюмировала автор.

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