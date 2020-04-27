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Камерам на дорогах пропишут жесткие ограничения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Камеры фиксации нарушений на дорогах должны работать без непосредственного воздействия на них человека, это одно из требований, прописанных в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщает Минюст России.

«Указанные технические средства должны работать без какого-либо непосредственного воздействия на них человека, быть размещенными в установленном порядке и фиксировать в зоне своего обзора все нарушения для выявления которых предназначены, независимо от действий оператора или пользователя прибора, — говорится в сообщении.

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Правительство России будет утверждать единые требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, их размещению и применению, обозначению на дорогах, порядку обработки и хранения получаемой информации, а также к результатам фото- и видеофиксации правонарушений.

Изменения повысят точность и достоверность фиксации административных правонарушений, сведут к минимуму необоснованное назначение административных штрафов, отметили в Минюсте.

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