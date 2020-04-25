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Россиянам оставят дорогой бензин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Несмотря на сильное падение мировых цен на нефть, цены на бензин в России снижаться не будут, заявил президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов.

Бизнесмен уточнил, что текущие цены на бензин стабильны, предпосылок для снижения нет. «Цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны», — сказал он в фильме «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «России 1».

Алекперов подчеркнул, что продавцы бензина в 2020 году выплатят государству 700 млрд рублей дополнительных налогов. Также он выразил надежду, что благодаря усилиям России, Саудовской Аравии и США нефтяной рынок удастся отрегулировать до середины 2021 года.

«Для нас сегодня важна даже не сегодняшняя цена, не цена будущего, а начало потребления нашей продукции, снятие ограничений — как в нашей стране, так и на европейском и на американском рынках»,— уточнил глава ЛУКОЙЛ.

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Топ комментариев

all busy

Т.е. спасать будут самых нуждающихся, банки, газпромы и т.п. Все как обычно.

Иркут 69

Это чего же... выходит в других странах (Япония, США, Германия, Британия, Канада) раздача наличных привела...

Иркут 69

У нас не только цены на топливо оторваны от мировых, но и чувство меры оторвано от разума...

Fazar

Грабеж своих граждан, - это уже нормально ...........

Очаков

Самое время, ага, других то проблем в стране нет.