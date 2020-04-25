Россиянам оставят дорогой бензин

Несмотря на сильное падение мировых цен на нефть, цены на бензин в России снижаться не будут, заявил президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов.

Бизнесмен уточнил, что текущие цены на бензин стабильны, предпосылок для снижения нет. «Цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны», — сказал он в фильме «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «России 1».

Алекперов подчеркнул, что продавцы бензина в 2020 году выплатят государству 700 млрд рублей дополнительных налогов. Также он выразил надежду, что благодаря усилиям России, Саудовской Аравии и США нефтяной рынок удастся отрегулировать до середины 2021 года.

«Для нас сегодня важна даже не сегодняшняя цена, не цена будущего, а начало потребления нашей продукции, снятие ограничений — как в нашей стране, так и на европейском и на американском рынках»,— уточнил глава ЛУКОЙЛ.